В результате нападений на избирательные участки и правительственные силы в Афганистане в день голосования на парламентских выборах погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает Афганское бюро Радио Свобода. Голосование откладывали с 2015 года, но теперь оно будет проведено. Оно продлится на день дольше, чем ожидалось.

Несколько взрывов произошли на участках в столице страны Кабуле, погибли как минимум три человека, больше 30 ранены, сообщают представители медицинских служб. В центральной провинции Гор убиты 11 полицейских, три человека убиты в граничащей с Таджикистаном северной провинции Кундуз.

Несмотря на нападения, президент Афганистана Ашраф Гани призвал "всех афганцев, молодых и старых, женщин и мужчин" воспользоваться своим правом голоса. В голосовании зарегистрировались 9 миллионов избирателей, они избирают 249 членов парламента из примерно двух с половиной тысяч кандидатов. Находящиеся в подполье движение "Талибан" и представители воюющей в регионе террористической организации "Исламское государство" призвали население бойкотировать выборы.

Независимая избирательная комиссия сообщила, что в некоторых избирательных округах голосование будет продлено на один день после того, как из-за технических и организационных проблем избиратели не смогли проголосовать 20 октября. Предварительные итоги голосования ожидаются не раньше ноября, отмечает BBC.