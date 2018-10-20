Росгвардия предложила правительству ужесточить оборот оружия

Росгвардия предложила правительству России ужесточить правила оборота гражданского и служебного оружия. Документ, разработанный ведомством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, владельцы огнестрела, будь то граждане России или иностранцы, должны в течение трех суток уведомлять полицию "любым доступным способом" о своих перемещениях с оружием. Также по месту своего фактического нахождения владельцы должны обеспечить условия, исключающие доступ к оружию посторонних лиц.

Новые правила были предложены Росгвардией через три дня после массового убийства в политехническом колледже в Керчи. По версии следствия, преступление организовал и исполнил 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков. При нападении он использовал самодельные бомбы и помповое ружье, купленное им на законных основаниях. В результате погиб 21 человек, еще более 40 получили ранения. Сам Росляков после совершения преступления застрелился.