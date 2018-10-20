Партия Роста начала подготовку к думским выборам 2021 года

Российская Партия Роста значительно обновила свой федеральный политсовет, в него вошли известные бизнесмены и медиа-фигуры. Число членов политсовета увеличилось до 31. Лидер партии Борис Титов объяснил обновление кадрового состава руководящих органов подготовкой к думским выборам 2021 года.

Членами федерального политсовета партии стали, в частности, депутат санкт-петербургского законодательного собрания Оксана Дмитриева и глава алкогольной компании Beluga Group Александр Мечетин. Дмитриева, как отмечается в публикации "Коммерсанта", считается потенциальным кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга. Тем не менее, лидер партии Борис Титов подчеркнул, что вопрос о кандидате пока не решен. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Один из ведущих журналистов телепрограммы «Взгляд» Александр Любимов после изменений в уставе партии, может занять должность федерального секретаря. Шоумен Николай Фоменко, вероятно, станет руководителем московского отделения, будет курировать выборы в Мосгордуму в 2019 году, сообщается в публикации.

