Во время выборов в Афганистане совершено около 200 нападений

В Афганистане радикальные исламисты совершили около 200 нападений по время парламентских выборов, начавшихся накануне. Об этом сообщают афганские СМИ. По информации прессы, в результате погибли не менее 50 человек, более 200 получили ранения. Associated Press сообщает, что в результате сегодняшнего взрыва в одной из провинций на востоке Афганистана жертвами стали шестеро детей.

Ответственными за атаки местные власти считают радикальное движение "Талибан". Глава МВД Афганистана Вайс Ахмад Бармак заявил, что большинство нападений были осуществлены на избирательных участках. Глава МВД назвал выборы "огромным достижением правительства".

Сегодня выборы в Афганистане продолжаются на 401 участке. Афганская служба Радио Свобода сообщает, что к утру воскресенья проголосовала треть из девяти миллионов зарегистрированных избирателей. Самая большая явка зафиксирована в Кабуле.

Миссия ООН по Афганистану отметила высокую явку избирателей, несмотря на угрозы со стороны джихадистов.

В избирательной комиссии Афганистана заявили, что предварительные итоги голосования будут опубликованы не ранее 10 ноября. Окончательные результаты, как ожидается, обнародуют в декабре.

В парламенте Афганистана 249 мест. На них претендуют 2500 тысяч кандидатов, среди них более 400 женщин.

Президент Афганистана Ашраф Гани призвал всех афганцев воспользоваться своим правом голоса, несмотря на нападения. Находящиеся в подполье движение "Талибан" и представители воюющей в регионе террористической организации "Исламское государство" призвали население к бойкоту выборов.