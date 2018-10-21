Стала известна предварительная дата пилотируемого полета к МКС

Следующий экипаж полетит на Международную космическую станцию 3 декабря, а нынешняя команда вернется с МКС на Землю 20 декабря. Об этом заявил источник в российской ракетно-космической отрасли, передает РИА Новости. Он пояснил, что эти даты являются предварительными. Их окончательно утвердят на заседании аварийной комиссии в конце месяца.

В промежуток между этими датами российские космонавты выйдут в

открытый космос для обследования дыры в корабле "Союз МС-09", которая ранее стала причиной утечки воздуха с МКС. Именно на этом аппарате в декабре предстоит приземлиться ныне действующему на орбите экипажу.

Сроки старта к МКС и посадки были изменены после недавнего крушения ракеты "Союз". Тогда российский космонавт и американский астронавт сумели спастись с помощью корабля "Союз МС-10". Роскосмос рассматривает версию повреждения ракеты на этапе сборки.