Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Стала известна предварительная дата пилотируемого полета к МКС

Космонавт Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос с борта МКС. 17 августа 2017 года

Смотреть комментарии

Следующий экипаж полетит на Международную космическую станцию 3 декабря, а нынешняя команда вернется с МКС на Землю 20 декабря. Об этом заявил источник в российской ракетно-космической отрасли, передает РИА Новости. Он пояснил, что эти даты являются предварительными. Их окончательно утвердят на заседании аварийной комиссии в конце месяца.

В промежуток между этими датами российские космонавты выйдут в
открытый космос для обследования дыры в корабле "Союз МС-09", которая ранее стала причиной утечки воздуха с МКС. Именно на этом аппарате в декабре предстоит приземлиться ныне действующему на орбите экипажу.

Сроки старта к МКС и посадки были изменены после недавнего крушения ракеты "Союз". Тогда российский космонавт и американский астронавт сумели спастись с помощью корабля "Союз МС-10". Роскосмос рассматривает версию повреждения ракеты на этапе сборки.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG