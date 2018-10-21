Показ фильмов ЛГБТ-фестиваля в Томске прошёл без инцидентов

В Томске прошел кинопоказ в рамках ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок". На него собрались около ста человек. Собравшиеся обсудили с экспертами вопросы открытости и борьбы за свои права в России и за границей, медицинские услуги для трансгендеров и возможность регистрации однополых браков.

"Основная проблема, которая существует в ЛГБТ-сообществе – это проблема видимости. Наша задача – показать, что существуют общие проблемы, не отдельные от других. Все мы хотим счастья, и чтобы наши права не нарушались", – рассказал корреспонденту сайта "Сибирь.Реалии" руководитель томского отделения российской ЛГБТ-сети Алексей Ильиных.

В рамках проекта фестиваля "Кино в твоем городе" состоялся открытый показ фильма американского режиссера Синтии Уэйд "Право на наследие". Документальная картина рассказывает об истории борьбы шефа полиции в отставке Лорел Хестер за возможность передать своей возлюбленной Стейси право получать ее пенсию после смерти. По мнению героев фильма и гражданских активистов по всей Америке, причина споров заключалась в том, что их гражданский брак был однополым. История лейтенанта Хестер и Стейси вызвала огромный общественный резонанс, и суд принял решение в их пользу.

В 2008 году, уже после смерти Хестер Верховный суд Нью-Джерси приравнял права гомосексуальных пар к гетеросексуальным. "Фильм воспринимался как сорт фантастики, словно показали другой мир. Люди проявляют гражданскую активность, приходят в суды и – о чудо! – побеждают. Им небезразличны проблемы других", – поделилась с корреспондентом сайта "Сибирь.Реалий" одна из зрительниц фестиваля, назвавшаяся Моро.

В рамках дискуссии "Борьба за жизнь и право быть другим" экспертами выступили юристы, врачи, психологи и представители трансгендерных сообществ. Организаторы отметили, что были готовы к попытке срыва мероприятия, как это неоднократно происходило во многих городах России. Однако, на сей раз показ прошёл без инцидентов.