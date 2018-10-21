Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе тушили 12 часов

В тушении пожара в цехе завода "Электроцинк" во Владикавказе участвовали 150 пожарных, огонь тушили 12 часов. Площадь распространения огня составила четыре с половиной тысячи квадратных метров. Один пожарный погиб, ещё двое пострадали. Работа завода остановлена, две тысячи человек временно остались без рабочих мест.



Как сообщает ТАСС, огонь вспыхнул ночью в воскресенье в цехе электролиза. Администрация предприятия говорит, что участок, где возник пожар, был введён в эксплуатацию несколько лет назад.



Представители местной власти заверяют жителей Северной Осетии, что расследование причин инцидента будет гласным и результаты будут сообщены.