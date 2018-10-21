Польские следователи ищут убийц священника Ежи Попелушко

Институт национальной памяти Польши объявил, что проводит расследование с целью определить инициаторов похищения и убийства в октябре 1984 года священника Ежи Попелушко. Институт объясняет, что намерен установить основы уголовной ответственности лиц, занимавших наиболее высокие посты в штате министерства внутренних дел Польской народной республики, сообщает "Радио Польша".

Ежи Попелушко был харизматичным священником, который первым отправился к бастующим на Варшавский металлургический завод в 1981 году. Впоследствии он был связан с рабочими и профсоюзом "Солидарность", который находился в оппозиции к коммунистическому режиму в Польше.

В его проповедях смешивались духовные наставления с политическими посланиями, критика коммунистической системы и побуждение людей к протестному поведению.

Следственная деятельность включает анализ материалов, находящихся в государственных и частных архивах. Допрашиваются свидетели, которые могут подтвердить или опровергнуть существование лиц, которые могли инициировать похищение и убийство священника Ежи Попелушко.

Расследование ведет комиссия по выявлению преступлений против польской нации в Гданьске.