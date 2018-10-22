В Тбилиси не удалось провести "фестиваль марихуаны"

В воскресенье, МВД Грузии освободило последних двух из восьми активистов партии "Гирчи", задержанных накануне в столичном парке "родного языка" при попытке провести так называемый "Фестиваль марихуаны". Вместе с активистами, полиция задержала, но вскоре освободила основателя и председателя "Гирчи", лидера грузинских либертарианцев и кандидата в президенты на выборах 28-го октября Зураба Джапаридзе.



Именно Джапаридзе стал главным инициатором проведения "фестиваля марихуаны". Кандидат в президенты публично раздавал папиросы с наркотиком, когда после небольшой стычки его задержала полиция. Джапаридзе объяснил свой вызывающий и эпатажный поступок тем, что после "исторического" решения конституционного суда Грузии, отменившего все санкции за курение марихуаны и, тем самым, по сути легализовавшего потребление "лёгких наркотиков", исполнительная и законодательная ветви власти установили ряд ограничений, которые запрещают курить в публичных местах.



Кроме того, несмотря на решение КС, в стране до сих пор нет никакой законной возможности легально купить марихуану. Грузинские либертарианцы считают такое положение не только неуважением к КС но и нарушением фундаментальных прав человека.



Впрочем. МВД, в воскресном заявлении, подтверждает решимость боротся против любых форм распространения и популяризаци наркотиков. По факту произошедшего в парке "родного языка" возбуждено уголовное дело. Но обвинение пока никому не предъявлено.



Лидеры правящей в стране партии "Грузинская мечта" поясняют в интервью журналистам, что уважают решение КС о декриминализации потребления каннабиса, но человек, по их словам, может курить марихуану исключительно у себя дома.