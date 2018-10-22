Алишер Усманов отказался от управления Mail.ru Group

Холдинг USM Алишера Усманова передает контроль в Mail.ru Group под управление топ-менеджеров интернет-компании.

В связи с этим меняется совет директоров Mail.ru: вместо представителей холдинга Алишера Усманова и сотового оператора "Мегафон" туда войдут менеджеры и сотрудники другого нового совладельца — Газпромбанка. Экономическая структура собственности при этом не меняется, говорится в сообщении Mail.ru Group.

Основным проектом Алишера Усманова в цифровом бизнесе, по его словам, теперь станет электронная торговля, где в партнерстве с Alibaba Group он обещает "потеснить Amazon и eBay", пишет "Коммерсантъ".