СМИ: Хашогги был убит "удушающим приемом" при попытке бегства

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги погиб в результате применения к нему "удушающего приема", когда пытался вырваться из консульства Саудовской Аравии и позвать на помощь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. Сотрудники дипведомства передали его тело одному из местных жителей, чтобы избавиться от улик.

Хашогги 2 октября вошел на территорию саудовского консульства в Стамбуле и больше не появлялся. Спустя три недели после его исчезновения Эр-Рияд признал гибель журналиста, однако заявил о непричастности руководства страны к его смерти. По версии саудовских властей, Хашогги был убит в драке с представителями консульства. Саудовская прокуратура арестовала по этому делу 18 человек.

Король Саудовской Аравии Салман и наследный принц Мухаммед бин Салман в понедельник принесли свои соболезнования сыну Хашогги. Глава МИД страны Ахмед аль-Джубейр назвал убийство Хашогги "ужасной ошибкой" и "трагедией". Саудовские власти настаивают на непричастности принца к инциденту, однако газета The New York Times узнала о его связях с одним из подозреваемых в убийстве.

Из-за гибели Хашогги канцлер Германии Ангела Меркель заявила о приостановке поставок немецкого оружия в Саудовскую Аравию. По ее словам, германское правительство "решительно осуждает" это преступление и требует от Эр-Рияда провести тщательное расследование.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились выяснить обстоятельства произошедшего. Турецкие власти предоставили охрану невесте Хашогги – Хадидже Ченгиз. Ранее американский президент приглашал ее в Белый дом.