Исследование: 50 процентов россиян не верят большинству СМИ

Основным источником информации для россиян остается телевидение. Его ежедневно смотрят 69 процентов опрошенных. На втором месте – интернет, куда ежедневно выходят 60 процентов россиян. Треть слушают радио и 11 процентов читают газеты в бумажном варианте. Таковы результаты исследования, которое провели Комитет гражданских инициатив, фонд "Медиастандарт" и исследовательская группа "Циркон".

При этом государственные телеканалы надежным источником информации считают 63 процента россиян. Новостным сайтам в интернете доверяют 18 процентов респондентов, соцсетям – 15 процентов. Телеграм-каналам – 4 процента. Зарубежным телеканалам и радиостанциям верят по 3 процента опрошенных.

Оценивая роль журналистов в стране как позитивную, респонденты указывают, что они часто действуют в интересах своих руководителей, манипулируют общественным мнением и занимаются пропагандой. 53 процента опрошенных называют профессию журналиста влиятельной, и только треть – свободной.

Самым авторитетным теле- и радиожурналистом россияне считают Владимира Соловьева. В первой тройке также оказались Андрей Малахов и Владимир Познер. Среди интернет-журналистов называют Юрия Дудя (канал "вДудь" на YouTube). Среди пишущих лидируют Дмитрий Быков ("Новая газета") и убитая в 2006 году Анна Политковская, их вспомнили по три человека.

Сами журналисты, которые также принимали участие в опросе, отдали предпочтение Владимиру Познеру (20 процентов) и Леониду Парфенову (16 процентов).