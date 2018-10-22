Глава Минфина США рассазал об отключении Ирана от SWIFT

Соединённые Штаты вели переговоры с системой межбанковской передачи информации SWIFT об отключении Ирана от этой системы. Об этом в интервью Reuters заявил глава министерства финансов США Стивен Мнучин.

По словам Мнучина, Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран был отключен от SWIFT как в 2012 году, до подписания ядерной сделки. У США нет большинства в совете директоров SWIFT. Однако Белый дом может вводить санкции в отношении системы до тех пор, пока она не отключит Иран.

Мнучин подчеркнул, Минфин США определит банки, которые смогут совершать сделки с Тегераном для поставок гуманитарной помощи. Глава ведомства также отверг предположения об увеличении цен на нефть после ввода новых американских санкций в отношении Ирана. Они вступают в силу 4 ноября.

Отношения Вашингтона и Тегерана обострились в мае. Тогда президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней "ядерной сделки" с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него. Американские и израильские власти уверены, что заключенный три года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз не согласился с США и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения американских санкций.

Договор о свертывании Тегераном своей ядерной программы в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией – с другой.