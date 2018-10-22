На местных выборах в Польше лидирует правящая партия

Правящая национал-консервативная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского лидирует на местных выборах в Польше. Она набирает более 32 процентов голосов. Это на пять процентов больше по сравнению с выборами четырехлетней давности. Об этом свидетельствуют предварительные итоги подсчета голосов, передает Reuters.

Качиньский считает этот результат хорошей предпосылкой для парламентских выборов в 2019 году. Тем не менее, его партия показала по всей стране результаты хуже ожидаемых, отмечает агентство. Центристскую "Гражданскую коалицию" поддержали почти 25 процентов избирателей. На третьем месте — "Польская крестьянская партия". За нее отдано около 17 процентов голосов.

В Варшаве победу одержал представитель проевропейской либеральной партии "Гражданская платформа" Рафал Тжасковский. Он обошел своего оппонента от партии Качиньского Патрика Якого. В большинстве городов потребуется второй тур для определения мэров.

Накануне в Польше прошли всеобщие выборы глав городов и депутатов в местные законодательные органы. В них имели право участвовать 30 миллионов человек. Явка составила более 51 процента. Окончательные результаты голосования избирательная комиссия обнародует до середины следующей недели.

В пятницу Суд Европейского союза обязал Польшу остановить реформу национального Верховного суда и восстановить в должностях судей, которые покинули свои посты в результате политики партии "Право и справедливость". Правозащитники опасаются, что действия польского правительства приведут к тому, что судебная власть утратит независимость.