В Иркутске начался суд по делу об отравлении "Боярышником"

22 октября районный суд в Иркутске приступил к рассмотрению уголовного дела семерых обвиняемых в производстве и продаже спиртосодержащей жидкости "Боярышник", от отравления которой в декабре 2016 года умерло 63 человека.

Отравление произошло из-за метанола, содержавшегося в "Боярышнике". Потерпевшими по делу признаны 73 человека, шесть из них приняли участие в первом заседании суда, сообщило агентство "Интерфакс-Сибирь".

Уголовное дело возбуждено по статье "производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть потребителей". Обвинены владелец и продавцы двух торговых точек в Иркутске. Они незаконно приобретали метанол и изготовляли из него отравивший десятки жителей региона "Боярышник".

Владелец торговых павильонов Рахман Мехдиев находится под стражей, остальные обвиняемые под домашним арестом и подпиской о невыезде.

По данным российской Генпрокуратуры, оченью 2016 года на одном из иркутских предприятий местный житель наладил незаконное производство автомобильных стеклоомывающих жидкостей с метиловым спиртом (метанолом). В позднее работник этого же предприятия продал местному таксисту 55 литров метанола, который перепродал его лицам, занимавшимся незаконным кустарным производством "Боярышника".

Товар без сопроводительных документов закупили хозяева двух продуктовых павильонов, продавцы которых реализовывали этот "Боярышник" потребителям, в том числе как алкогольный напиток.