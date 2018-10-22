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"Спартак" уволил Массимо Карреру с поста главного тренера

Болельщики московского "Спартака"

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Итальянца Массимо Карреру освободили от должности главного тренера "Спартака". Такое решение принял совет директоров московского футбольного клуба, признав итоги прошлого сезона неудовлетворительными, сообщается на сайте команды. Результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет, заявили в "Спартаке".

В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате России, из-за чего не смогла выйти напрямую в групповой этап Лиги чемпионов."Спартак" также в полуфинале выбыл из розыгрыша Кубка страны. В текущем сезоне "Спартак" идет на 7-м месте в первенстве Российской премьер-лиги. Команда потерпела поражения в трех домашних матчах подряд, уступив грозненскому "Ахмату", "Ростову" и тульскому "Арсеналу".

Массимо Каррера стал главным тренером "Спартака" в середине 2016 года. Под его руководством клуб в 2017 году после многолетнего перерыва выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" назначен второй тренер команды Рауль Рианчо.

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