Болтон и Патрушев проводят встречу в Москве

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проводят встречу в Москве.

Болтон пробудет в Росси два дня. Он проведёт переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и, возможно, встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что Болтон разъяснит позицию Вашингтона по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Ранее о прекращении Договора с Россией заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, Москва нарушала соглашение и разрабатывала систему наземного базирования. По словам Трампа, это позволяло нанести ядерный удар по Европе.

Россия обвинения отвергает. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что Россия "восстановит баланс сил" в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из договора. В Москве заявили, что будут делать выводы на основе официального решения США, а не высказанных намерений.

Договор о ликвидации крылатых ракет был заключен в 1987 году и стал одним из ключевых шагов по прекращению "холодной войны". Документ запрещал Соединенным Штатам и СССР (правопреемником которого является Россия) хранить, производить и испытывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5 тысяч километров, а также предписывал уничтожить уже имеющиеся ракеты и пусковые установки.