В Москве задержан председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров

В Москве задержан председатель движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. Двое оперативников встретили его на Ленинградском вокзале при выходе из поезда "Сапсан", когда Пивоваров прибыл из Санкт-Петербурга, после чего увезли в линейный отдел полиции.

При задержании полицейские показали активисту ориентировку, согласно которой 19 октября неизвестный, угрожая ножом москвичу Роману Лупановоскому, украл у того мобильный телефон. При этом приметы предполагаемого преступника не совпадали с внешностью Пивоварова.

Уже в отделе у председателя "Открытой России" переписали паспортные данные, провели досмотр личных вещей, после чего отпустили. В досмотре, по словам Пивоварова, принимали участие оперативники Центра по борьбе с экстремизмом.