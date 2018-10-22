В Минске прошел траурный митинг в память об истреблении евреев

В понедельник в мемориальном комплексе "Яма" в Минске состоялся траурный митинг, приуроченный к 75-й годовщине массового истребления евреев. В акции приняли участие дипломаты, зарубежные гости из Израиля, США, стран Европы, а также представители крупных еврейских международных организаций и общественных объединений.

В годы Второй мировой войны в столице Белоруссии находился один из крупнейших в Европе лагерей для убийства евреев. К концу октября 1943 года в этом гетто погибли более 100 тысяч человек.

"Яма" — первый памятник жертвам Холокоста в СССР, на котором было разрешено сделать надпись на идише. В 1947 году на месте массовых казней был установлен мраморный обелиск. Его вырезал из старого надгробья с еврейского кладбища каменотес Мордух Спришен. Поэт Хаим Мальтинский сделал для этого мемориала надпись на идише о "светлой памяти пяти тысячам евреев". Спустя несколько лет оба они были арестованы и сосланы в лагеря ГУЛага по обвинению в "проявлении еврейского буржуазного национализма".

В 2000 году в "Яме" была установлена бронзовая скульптурная композиция "Последний путь". Она расположена вдоль ступенек, ведущих к центру мемориала. Изваяние символизирует группу обречённых мучеников, спускающихся на дно ямы.