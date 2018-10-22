Активистка Greenpeace задержана возле здания Роспотребнадзора

В Москве во время экологической акции возле здания Роспотребнадзора задержана активистка Greenpeace. Сейчас она находится в отделении полиции по Тверскому району.

Активисты российского отделения Greenpeace требовали от ведомства предоставить информацию об уровне загрязнения воздуха, установив перед входом в центральный аппарат Роспотребнадзора надувную матрешку с завязанными глазами и растянув баннер с призывом "Покажите, чем мы дышим". По закону Роспотребнадзор обязан информировать граждан об уровне загрязнении воздуха, но, по словам активистов, сейчас оперативно получать эти данные невозможно.

27 октября Greenpeace планирует провести "Единый день действий за чистый воздух". Активисты, которые поддерживают требование к Роспотребнадзору, выйдут на пикеты на улицах своих городов.