Путин поручил ввести экономические санкции против Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Какие именно санкции против Украины планируется ввести - в указе не сказано. Путин поручил правительству Российской Федерации "определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применены специальные экономические меры", а также определить сами эти меры.