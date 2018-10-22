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Путин поручил ввести экономические санкции против Украины

Владимир Путин во время выступления на Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, Ташкент, 19 октября

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Президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Какие именно санкции против Украины планируется ввести - в указе не сказано. Путин поручил правительству Российской Федерации "определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применены специальные экономические меры", а также определить сами эти меры.

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