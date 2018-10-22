Мэрия Москвы разрешила акцию "Возвращение имен" на Лубянке 29 октября

Акция "Возвращение имен" пройдет 29 октября в Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади, сообщила исполнительный директор общества "Мемориал" Елена Жемкова.

"Акция пройдет традиционно у Соловецкого камня с 10 часов утра до 10 вечера. Все остальные технические вопросы, которые требуют решения, так как все это пройдет в непосредственной близости от стройки, в ближайшие дни мы будем совместно решать", – сказала Жемкова "Интерфаксу" по итогам совещания с представителями мэрии, которое прошло на месте планирующейся акции.

По словам Жемковой, на совещании присутствовали представители департамента строительства, департамента региональной безопасности, руководства ГИБДД и МВД по Москве, а также уполномоченного по правам человека и президентского Совета по правам человека.

Ранее общество "Мемориал" сообщило, что столичные власти отозвали согласование акции "Возвращение имен" у Соловецкого камня в Москве 29 октября – в канун Дня памяти жертв политических репрессий.

Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил в субботу "Интерфаксу", что представители мэрии Москвы в понедельник осмотрят вместе с организаторами акции "Возвращение имен" площадку у Соловецкого камня, чтобы оценить возможность проведения на ней этого мероприятия.