Президент Путин примет во вторник Джона Болтона, помощника Трампа

Президент России Владимир Путин встретится во вторник, 23 октября, с помощником президента США Джоном Болтоном, чтобы выслушать разъяснения по множеству тем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что "президент будет проинформирован о том, какие детальные переговоры состоялись сегодня. Завтра также планируется ряд встреч у Болтона. Вы знаете, вопросов гораздо больше, чем ответов", - сказал пресс-секретарь президента. Об этом сообщил ТАСС.

В понедельник Болтон провел встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Обсуждались соглашения по контролю над вооружениями, Сирия, Иран, Северная Корея и борьба с терроризмом, сообщил "Голос Америки". Стороны обсудили возможности развития диалога между Москвой и Вашингтоном "по стратегическим вопросам".