На слежку за курсантами в интернете потратят полмиллиарда рублей

Министерство обороны России объявило тендер на 485 миллионов рублей на оснащение армии средствами контроля за активностью курсантов в интернете. Соответствующее сообщение опубликовано на портале госзакупок.

71 миллион рублей будет выделен на расширение действующей лицензии на использование программы InfoWatch Traffic and Device Monitor. Эта система выявляет конфиденциальные документы и предотвращает их утечку. Её можно использоватьи для отслеживания переписки сотрудников в соцсетях.

125 миллионов рублей, согласно тендеру, предполагается потратить на комплекс средств фильтрации при доступе в интернет. 215 миллионов рублей будет потрачено на комплекс со спецпроверкой и специальным исследованием компьютеров, который также защищает от утечек информации.