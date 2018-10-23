У дома Джорджа Сороса обнаружили взрывное устройство

В штате Нью-Йорк в почтовом ящике перед домом миллиардера Джорджа Сороса в понедельник нашли взрывное устройство.

Как сообщает New York Times, подозрительный пакет обнаружил один из сотрудников Сороса. Он открыл пакет, и, предположив, что в нем взрывное устройство, отнес его на пустырь и вызвал полицию. По сообщению полиции, вызванные специалисты подтвердили, что в посылке действительно находилось взрывное устройство. Его обезвредили.

В тот момент, когда был обнаружен пакет, Сороса не было дома.

Джордж Сорос известен не только как финансист, но и как филантроп и общественный деятель. Он выступает в защиту либеральной демократии, против национализма и правого популизма, финансирует ряд некоммерческих организаций, которые занимаются защитой прав мигрантов и других меньшинств. Правые политические силы в Европе и Соединенных Штатах выступают с резкой критикой Сороса. В Венгрии, откуда Сорос родом, был даже принят закон, известный как "Стоп Сорос", ограничивающий деятельность НКО.