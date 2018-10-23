"Были и остались бандитами": соцсети о "пригожинских" наёмниках

Один из самых громких и резонансных текстов последнего времени принадлежит перу журналиста Дениса Короткова, вышел в "Новой газете" и посвящён Евгению Пригожину:

Имя Евгения Пригожина, близкого к Кремлю бизнесмена, внесенного в санкционный список США за вмешательство в выборы, оказалось связано не только с фабрикой «интернет-троллей» и частной военной компанией — «ЧВК Вагнера», но и с целым рядом детективных историй. «Новая газета» нашла человека, который рассказал о том, как выполнял грязную работу по заданию людей, работавших на Пригожина, участвовал в нападениях на оппозиционеров и блогеров, спецоперациях в России и за рубежом. Этот человек — Валерий Амельченко, ему 61 год. С людьми Пригожина он начал работать в конце 2012 — начале 2013 года.

Амельченко ещё до выхода статьи пропал. Тем не менее, он рассказал Короткову многое нападениях, избиениях и даже отравлениях неугодных людей, организованных, если ему верить, Пригожиным. Размах действий огромен: Москва и Петербург, российские регионы, Донбасс и Ближний Восток.

​

Илья Шуманов:

«Новая Газета» выпустила очень важный текст о нападавших на журналистов и активистов по поручению «повара Путина» Евгения Пригожина. Как оказалось судьба негодяев незавидна: один - пропал, второй - погиб при странных обстоятельствах. От токсичных исполнителей, которые думают, что находятся под защитой, избавляются всегда первыми. Ящерица с легкостью отбрасывает свой хвост.

Николай Кононов:

Редкий жанр: изложение доказательств, свидетельствующих, что власть в России захватили бандиты в прямом смысле слова. Причём эти доказательства настолько тверды, что их невозможно опровергнуть никакой постправдой, разве что заболтать.

Татьяна Мэй:

Когда-нибудь обо всем этом будет снят блокбастер. Ай да кремлевский повар. Надеюсь, человечинку он в качестве аппетайзера к столу не подает.

Борис Вишневский:

Друзья и коллеги, расследование Дениса Короткова (браво, Денис!) не может быть оставлено без внимания.

Дмитрий Гудков:

Из статьи в Новой становится понятно, что в стране действует подпольная спецслужба, в интересах узкой группы, захватившей власть, убивающая людей.

И когда власть этой группы рухнет (а она рухнет, так как построена на лжи и насилии), история с «Новичком» покажется внезапно прозревшему обществу цветочками.

Алексей Навальный:

Мы сами этим товарищем интересуемся давно и много о нём рассказывали.

Но тут дело касается эпизода, очень для нас значимого, — нападения на мужа юриста ФБК Любови Соболь.

Я с самого начала говорил, что версия причастности Пригожина должна быть основной. Именно Соболь вела у нас пригожинские кейсы. Она ходила в ФАС по его делам, доказывала его картели.

А сейчас «Новая», помимо прочего, установила следующее:

1. На мужа Соболь напал некто Симонов, работавший на повара Путина.

2. Этого Симонова самого грохнули после того, как он выполнил «ряд заданий».

Всю эту информации «Новой» сообщил инсайдер, который сам таинственным образом исчез.

От ФБК мы в очередной раз направлем обращения в ФСБ и СК и требуем незамедлительной реакции. Все факты указывают на то, что повар Путина Пригожин не просто коррупционер, но убийца и террорист. Он должен находиться на скамье подсудимых.

Любовь Соболь:

В ноябре 2016 года я могла стать вдовой. Вероятным заказчиком нападения на моего мужа был Евгений Пригожин, как выяснили журналисты "Новой газеты".

Требую от государства расследования утверждений из статьи "Новой газеты" и требую от государства доказать, что оно есть и что оно не позволяет травить людей.

Евгений Шестаков:

Я не оппозиционный блогер. Так любить Путина, как делаю это я три раза в день перед портретом, иконой и статуей - не практикует никто. Отравление - мать учения, говорит нам жизнь, поигрывая в кармане смертью. Я умный, много читаю, быстро понимаю, господин Пригожин, меня не надо. Наоборот. Я хороший тролль, в хороших руках заменю вам всю фабрику, сэкономленных можно будет послать в Донбасс или Сирию удобрять зло. При определенных условиях готов работать только за страх, но если они еще не наступили, тридцатки хватит, я скромный и чту традиции.

Александр Шмелёв:

Биография такого человекоподобного существа, как Евгений Пригожин, свидетельствует, прежде всего, о пристрастиях его хозяина - Владимира Путина.

Ведь кто такой повар здорового человека?

Веселый добряк, главная задача которого - доставлять людям удовольствие, готовя для них вкусную и разнообразную пищу.

А кто такой повар Путина?

Дважды сидевший за кражи с разбоями мордоворот, параллельно с основной работой руководящий бандами наемных убийц.

Утром он варит кашку, затем диктует свои подручным, кого сегодня убить, а кого искалечить, после чего принимается за компотики.

Подозреваю, что и вся остальная путинская обслуга примерно такая же.

Садовник специализируется на грабежах и разбое, массажист - на киднеппинге, парикмахер - на изнасилованиях с последующими убийствами жертв, маникюрщик - маньяк-расчленитель и даже уборщица, наводящая порядок в Ново-Огарево, и та в свободное от работы время вешает кошечек и разбрасывает отраву для собачек, иначе она в этом коллективе не удержалась бы.

Именно таких людей Путин особенно ценит, именно их он и собирает вокруг себя.

Анатолий Несмиян:

В целом, вполне обыденная ситуация - методы девяностых становятся всё более востребованными, однако даже прикормленные олигархи не имеют доступ к государственным секретам высшего уровня, к которым относятся и спецметоды работы, связанные с ликвидацией противников. Приходится создавать свои собственные лаборатории, занимающиеся созданием специальных средств точечного уничтожения. Война в Сирии - очень удобное место для проведения разнообразных учений. Летчики учатся ковровым бомбардировкам городов (крайне полезный навык в борьбе с терроризмом), ну, а олигархи - тестируют свои собственные разработки для последующего внедрения уже в российскую действительность. Кто будет обращать внимание на пару-тройку-десяток неизвестно от чего умерших сирийцев?



Собственно, на эту тему и наткнулся Денис Коротков. Его статья в любой нормальной стране стала бы поводом для массовых арестов и возбуждения уголовных дел, но в мафиозном путинском государстве на нее просто не обратят внимание - эка невидаль. Тем не менее, нужно понимать, что уголовники даже с миллиардами или при любых государственных должностях ими были, остаются и будут всегда бандитами. Психологически изменить мировоззрение урки невозможно. Что нам и демонстрируют нынешние властители России.

Роман Попков:

А вы оценили как много нового мы узнали про Российскую Федерацию в течении нынешнего 2018 года? Про то, как все на самом деле у нас устроено и на что тут способны многие люди и организации?

Вот прямо с февраля, начиная с бойни под Хишамом (Сирия) можно считать, загибая пальцы.

У нас теневая армия Кремля, маскирующаяся под “частную военную компанию” может не только воевать за иноземного тирана, спасать его от гнева повстанцев. Она может пойти в атаку на артиллерию американских регулярных войск - не считаясь ни с какими последствиями и вообще даже и не думая о последствиях.

А потом эта же теневая армия, (также как и другие подобные ей структуры) может отправится одновременно в полдюжины африканских стран - охранять местных царьков в обмен на месторождения алмазов. И, если понадобится, мочить журналистов, “русофобов всяких”, которые что-то разнюхивают в интересах Моссада, СБУ и ЦРУ.

А тех, кто будет пытаться расследовать убийство таких журналистов, тоже попытаются убить.

И вообще мы узнали, что теневая армия Кремля имеет не только внешние силы (всякие там “штурмовые группы”) но также подразделения убийц, террористов внутри страны. Мы узнали, что у нас в стране мужей оппозиционных активисток травят ядом чтобы запугать этих активисток. И делает это не какая-то там “кладбищенская мафия”, а люди, гордо и сурово отстаивающие геополитические интересы Родины. Сегодня с букетом и шприцем ждешь Мохова возле подъезда, а завтра Родина отправит тебя в знойный Хомс. Все работает именно так и никак иначе.

И это мы еще знаем очень мало – нужно всегда об этом помнить.

Что еще. Ах, да, а еще примерно эти же круги пытаются убить беглого оппозиционного журналиста в чужой стране. Конечно, это первое правило московского журналистского клуба – фыркать по поводу Аркадия Бабченко. Еще мы любим блевать от новостей СБУ. В свете истории с Моховым, истории с Джемалем и его группой, истории с убитым псковским блогером – давайте продолжим фыркать над Бабченко дальше.

Но не одними частными армиями славится Родина – есть у нее вполне легальные чудо-богатыри, на зарплатах и с удостоверениями. В 2018 году мы узнали о том, что толпы идиотов в высоких офицерских званиях, наплевав на элементарные требования конспирации летают по всей Европе. Мажут двери ядом практически под видеокамерами. Убивают вообще левых, случайных людей. Палятся с прослушивающей аппаратурой и стремными бумажками возле объектов.

Обнародованные списки агентов ГРУ и секретных воинских частей, работающих над взломом компов Демпартии США - тоже 2018 год.

Глава одного из самых влиятельных силовых ведомств, вываливающий на ведомственный сайт истеричный видеоролик с угрозами – тоже 2018 год.

2018-й - абсолютно потрясающий, он рассказал нам о российском государстве больше, чем мы могли узнать от всевозможных Зыгарей и Незыгарей. Мы теперь действительно гораздо лучше представляем себе внутреннее устройство страны.

Ну то есть мы и раньше примерно понимали, что находимся под властью жестоких и глупых мудаков. Но именно 2018-й раскрыл подлинную глубину жестокости и глупости. Всю глубину дегенеративности, если угодно.

И этот год еще не закончился, а следующий, возможно, будет еще интереснее.

Надо сказать, что расследование держится на шатких основаниях, начиная с того, что главный информатор пропал из вида и, возможно, даже просто погиб.

Сергей Смирнов:

Важное расследование Новой, хотя как всегда в таких случаях с источниками и подтверждениями сложно.

Роман Сапоньков:

В общем, если откинуть эмоциональную часть и рассказы как кто, где, кого грохнул, то становится ясно, что фактов нет. Ну т.е. кроме тех, что можно подчеркнуть из интернета. Что характерно, на самых интересных местах "Новая Газета" говорит, что опубликует факты и доказуху позже, либо что не имеет право публиковать. А так всё стандартно, якобы в Сочи кого-то избили, в Пскове отравили насмерть, в Москве мужа юриста ФБК слегка траванули. И все зацепки и ссылки идут на умершего в прошлом году человека. Может быть это правдой? Конечно может. Однако, на данный момент, кроме эпатажного интервью бесследно исчезнувшего человека, со ссылками на мёртвого человека, ничего нет. Я бы не стал влезать в эту довольно мокрушную историю, если бы не два "НО".

Первое "НО" состоит в том, что мне самому в феврале этого года устроили красочное шоу, выманив из дома под обещание показать выживших в бойне под Дейр-Эз-Зором чвкашников. И показали, но люди не произвели на меня впечатление, путались в сирийских терминах, которые хоть раз бывавший там человек оттарабанит утром 1-го января после дичайшей попойки. Да и обратился я к своим знакомым, к которым никогда не обращаюсь, дабы не быть должным, пробить хлопцев. В общем, не буду вдаваться в детали, но шоу мне устроили. Видимо, готовили очередную атаку на Пригожина, а меня в качестве консервы использовали, чтобы в нужный момент я подвякнул, когда валить повара будут, информационно, конечно. А я не люблю, когда меня используют, консерву делают.

Второе, если откинуть информационный шум, то получается у "Новой" такая история. Вышел на них мутный чувак, прошлое которого тёмное, а социальная история не бьётся, кроме как с его слов. И нарассказывал как он где кого убивал и кого травил. Без единого пруфа, который нельзя было бы подчеркнуть из интернета. А потом исчез, а с его телефона ответил якобы прохожий, который сказал, что за гаражами нашёл телефон этого мутного чувака и, что самое интересное, нашедший телефон за гаражами не только ответил на звонки "Новой", но и вернул этот самый телефон в редакцию. За гаражами у нас, как известно, пасётся цвет нации, совестливый и честный. Этот цвет (и запах) нации не только телефон вернёт, но и сумку с миллионом долларов. А от красноречивого контакта "Новой" остался только телефон и полуботинок. Т.е. сам контакт пропал бесследно, а телефон остался. Странно да? Но это ещё не всё. Во время встречи контакт показывал фото себя из Сирии, с оружием в руках. Якобы в Сирии он ставил опыты на пленных (не срослось, но пытался) и случайно траванул сирийского полкана из сирийского КГБ. Но в редакцию эти фото не передал. И вот самое смешное, горе-похитители не только потеряли на месте похищения телефон похищаемого за гаражами, откуда бомж его передал в редакцию, но и стёрли все фото похищаемого из Сирии. Кроме трёх, которые теперь являются основной уликой, что красноречивый контакт "Новой" был в Сирии и, следовательно, все остальные его откровения правда. Смешно да? И вот "Новая" утверждает, что вся предыдущая срань была правдой, потому что есть эти три фото. Смотрим их. Фото №01. Какой-то мужик стоит под цитрусовым деревом. Не доказуха. Второе фото. "Новая" выдаёт его за Тартус. Третье фото тоже характерные арабские пейзажи.

И вот теперь второе "НО". Я в этой Сирии не зря почти год пропасся в общей сложности, не помню я таких пейзажей там. Вроде да,тоже море, те же панели нелепые, набережная, но не тартусский это пейзаж, нет там такого изгиба набережной. Да в Латакии тоже. Но до боли что-то напоминает. Открыл "Милитари Мэпс", стал шариться. Минут 15 потребовалось, не больше, и нашёл.

Первое фото это Ayam Zaman - Restaurant (ايام زمان), второй это Beirut Luna Park (مدينة ملاهي بيروت). В случае с первым мы видим характерный изгиб дороги и характерное здание с каскадами, со вторым мы видим выступающий в море мол с камнями, справа от него бухту, а слева от высотки по центру колесо обозрения, которое легко опознаётся по Гугл-карте. Если расчертить линии, то становится понятным место съемки - отель Raouché Arjaan by Rotana.

Т.е. основная доказуха "Новой" снята в Бейруте. И всё, больше нет ничего. Вполне допускаю, что остальные факты в статье верны, но если в бочку меда добавить ложку <дерьма>, то получится бочка <дерьма>. Означает ли это, что "Новая" врёт? Нет. Означает ли это, что пригожиснкие никого не убивали? Нет. Но, согласитесь, учитывая шоу, которое лично мне устраивали, очень напоминает на очередную заказуху против Пригожина. "Новая" обещает новые доказательства, будем ждать. Пока что лично я чувствую, что мне опять пытались проехать по ушам, правда, спасибо, что в этот раз не лично.

Алексей Алешковский:

сеанс фактчекинга очередного слива

Лена Левина:

вот, честно сказать, задрала уже "Новая" фейками...

Между тем, и автор материала, и редакция "Новой" получали и получают угрозы, которые многие связывают именно с этой публикацией.

Андрей Пивоваров:

Денис Коротков провел блестящее расследование. Люди, так или иначе связанные с «поваром Путина», замешаны в самых грязных история – от нападения на активистов до участия в устранении неугодных в ЛНР и Сирии.

Два дня назад неизвестные принесли в редакцию «Новой газеты» траурный венок с фотографией Дениса и подписью «Предатель Родины». Нет никаких сомнений, чьих рук это дело.

Владимир Милов:

Угрозы Пригожина в адрес журналиста "Новой газеты" Дениса Короткова (ему подбросили траурный венок и отрезанную баранью голову) полностью подтверждают правоту расследования о пригожинской группировке бандитов и убийц

Александра Гармажапова:

Очень переживаю за журналиста-расследователя Дениса Короткова (он лучший, без вопросов).

Если кто не в курсе, Денис Коротков выпустил очередное расследование в "Новой газете", в котором раскрыл, кто стоит за нападением на мужа сотрудницы ФБК Любови Соболь. Воу-воу, палехчи, - это хозяин "фабрики троллей" Евгений Пригожин.

Также Коротков рассказал, что пригожинцы в Сирии (ЧВК "Вагнер" - тоже поварское дело Пригожина) испытывают на пленных яды, которыми впоследствии (может) травят оппозиционеров в России.

Один из разработчиков химической атаки на несогласных, к слову, в какой-то момент стал не нужен. Его без лишних раздумий убрали.

И т.п.

Расследование настолько же мощное, насколько и опасное.

Пригожин, как мы могли убедиться, не из тех, кто бегает по судам. Или делает "отбивную" по интернету.

Остаётся восхититься смелостью Короткова и надеяться на то, что пронесёт.

Надеюсь, что "поварёнок Путина", которому выдан мандат на мокруху, до Короткова не доберётся. Take care.

Аббас Галлямов:

«Как только вы начинаете писать то, что нравится всем, вы предстаёте быть журналистом».

Хорошо, что в стране ещё есть журналисты, которые не нравятся таким людям как Пригожин.