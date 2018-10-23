В Красноярске мать задержанного рассказала о пытках в больнице ФСИН

В Красноярске мать обвиняемого в попытке приобрести наркотики пожаловалась на применение пыток к ее сыну. Елена Смирнова рассказала журналистам "МБХ-Медиа", что задержанного 7 сентября Василия Субботина поместили в туберкулезную клинику, находящуюся в ведении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По словам Смирновой, 5 октября в учреждении неизвестный угрожал Субботину, что если тот не даст нужные показания, его мать или жену изнасилуют. На следующий день задержанного стали пытать, после чего тот согласился дать показания.

Адвокат смогла попасть к Василию Субботину только 16 октября, когда задержанного уже перевели в следственный изолятор. Она подтвердила, что у него на теле видны следы пыток.

Елена Смирнова обратилась в Следственный комитет, попросив изъять записи с камер наблюдения в больнице. В ведомстве ответили, что их там либо нет, либо они не работают.

По словам Смирновой, вместе с ее сыном в больнице был еще один задержанный, который также пожаловался на пытки. Правозащитный портал "Медиазона" полагает, что речь идет о Сулиме Битаеве, который рассказал о пытках в красноярской колонии номер 17. ФСИН утверждает, что Битаев лжет.