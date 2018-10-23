Дело о ДТП с участием главы думы Тюмени расследуют заново

Дело в отношении бывшего председателя думы Тюмени Дмитрия Еремеева в связи с автомобильной аварией, в которой погибли два человека, возвращено в Следственный комитет для дальнейшего расследования. Об этом сообщила во вторник пресс-служба региональной прокуратуры, апелляцию которой на приговор удовлетворил 23 октября Тюменский областной суд.

Суд отменил штраф в 160 тысяч рублей, который ранее был назначен Еремееву по решению нижестоящего суда - сообщает Сибирь.Реалии.

Авария с участием Еремеева произошла в ночь на 25 июня. Автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял спикер гордумы, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Avensis. В результате водитель и пассажир второй машины погибли. Уголовное дело в отношении Еремеева было прекращено "в связи с примирением с потерпевшим", а именно с матерью погибшего водителя. Обвиняемый выплатил ей 3 миллиона рублей, хотя его официально задекларированный ежегодный доход – 2 миллиона 946 тысяч рублей.

После того, как дело получило большой резонанс, 5 сентября Тюменское региональное отделение "Единой России" приостановило членство Еремеева в партии.