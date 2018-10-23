Самый длинный в мире морской мост открыли в Китае

Самый длинный в мире морской мост открыли во вторник, 23 октября, в Китае. Он связал Макао, Чжуай и Гонконг. Протяжённость моста 55 километров, включая почти семикилометровый подводный туннель. Для строительства моста были созданы два искусственных острова.

Теперь добраться из Гонконга до Чжухая можно за 30 минут вместо трёх часов. Движение для легковых автомобилей и грузовиков откроют 24 октября. По предварительным оценкам, по мосту будут ежедневно проезжать более 120 тысяч пассажиров и около 30 тысяч автомобилей.

Власти Гонконга ожидают, что новый мост ускорит экономическое развитие и положительно скажется на туризме в регионе.