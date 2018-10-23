ООН требует от Франции отменить запрет на никаб

Комитет ООН по правам человека заявил во вторник, что действующий во Франции запрет на никаб – мусульманский головной убор, полностью закрывающий женское лицо, – является нарушением прав человека. На этом основании международный орган призвал Париж пересмотреть законодательство. Об этом сообщает Reuters.​

По мнению комитета, действующий запрет не является адекватным и соразмерным инструментом, необходимым для достижения общественной безопасности и совместного сосуществования культур. В течение 180 дней французская сторона должна рассказать о принятых мерах в ответ на требование комитета.

Комитет озвучил свои выводы после жалоб, которые поступили от двух француженок. Они были осуждены в 2012 году в соответствии с принятым двумя годами ранее законом, запрещающим носить одежду, которая скрывает лицо. Комитет заявил, что Париж должен выплатить им компенсацию. В ООН посчитали, что французский запрет ущемляет религиозные убеждения этих мусульманок и отрезает их от социума.

Решения комитета носят рекомендательный характер, однако специальный протокол Международного пакта о гражданских и политических правах обязывает Париж "добросовестно" относиться к пожеланиям правозащитного комитета ООН, отмечает агентство.