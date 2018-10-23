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ЕСПЧ присудил 1,5 миллиона евро родственникам похищенных в Чечне

Европейский суд по правам человека в Страсбурге

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил свыше полутора миллионов евро компенсации морального вреда и судебных издержек по двум делам, касающимся похищений людей в Чечне во время спецопераций, которые проводили российские военные. Об этом сообщает "Медиазона".

Суд в Страсбурге постановил, что российские власти нарушили право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и на судебную защиту.

В ЕСПЧ обратились в общей сложности 20 групп заявителей. Они пожаловались на похищения родственников в период с 2001 по 2005 годы. В большинстве случаев люди пропадали после того, как к ним на БТРах или другой военной технике приезжали вооруженные люди в камуфлированной форме.

​Представители Минюста России настаивали, что заявители не представили достаточных доказательств того, что в похищениях принимали участие федеральные войска или иные представители государства. Москва также утверждает, что родственники пропавших людей не исчерпали все возможности добиться справедливости в российских судах.

В 2015 году Конституционный суд России постановил, что власти могут не исполнять решения ЕСПЧ, если они "нарушают основополагающие нормы конституционных принципов".

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