В США прошла акция протеста перед концертом Гергиева и Мацуева

В США гражданские активисты устроили протесты против выступлений российских музыкантов Валерия Гергиева и Дениса Мацуева.

Американские гастроли Гергиева и Мацуева начались в понедельник на западном побережье выступлениями в Сан-Франциско, завершить турне планируют в Нью-Йорке. Группа Arts Agains Aggression (Искусство против агрессии) совместно с украинско-американским координационным советом и местными активистами устроили пикет с инсталляциями у Davies Symphony Hall, в котором проходил концерт. Одна из них называлась Putin’s Trojan Horses ("Троянские кони Путина").

Активист в костюме троянского коня сообщал идущим на концерт зрителям, что деньги за билеты на этот концерт пойдут на поддержку войны в Украине и Сирии, на вмешательство в американские выборы, подкуп западных политиков и на подрыв демократии. А инсталляция Putin’s House of Horror ("Дом ужасов Путина") рассказывала о результатах поддержки российской артистической элитой агрессивной политики Путина на Украине, приведшей, как утверждают активисты, к нескольким миллионам беженцев, десяткам тысяч убитых и раненых мирных граждан.

В США уже активно готовятся к празднованию Хэллоуина, поэтому концертный холл был украшен в соответствующей стилистике, и обе инсталляции воспринимались как часть этой декорации. Зрители и прохожие с удовольствием фотографировались с троянским конем и скелетами и задавали вопросы. По словам активистов, многим американцам из числа зрителей было неизвестно, что Гергиев и Мацуев, которые на Западе позиционируют себя как послы мира, активно поддерживают российскую власть и, в частности, подписали в 2014 году письмо с одобрением аннексии Крыма.

Русскоязычная часть публики, большинство которой составляли пенсионеры, предпочитала проходить, не обращая внимания на пикетчиков. Были среди них и такие, кто посылал проклятия и даже плевался в сторону протестующих. Увидев такую реакцию, один из американских зрителей попросил дать ему стопку листовок и сказал, что будет раздавать их своим соседям в зрительном зале.

Протесты и пикеты планируются и в других городах, где будут выступать музыканты, а завершится акция протеста 31 октября в Нью-Йорке перед зданием Карнеги-Холл.