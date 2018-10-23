Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест сотрудника российской полярной экспедиции, попытавшегося убить сварщика на антарктической станции "Беллинсгаузен". Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы городских судов Санкт-Петербурга

По версии следствия, сотрудник Арктического и антарктического института (ААНИИ) 54-летний инженер Сергей Савицкий 9 октября в столовой полярной станции во время ссоры ударил сварщика ножом в грудь. Имя сварщика не называется. Савицкий был задержан по прилете в Россию в аэропорту "Пулково", сообщает Фонтанка. Пострадавший в тяжелом состоянии транспортировали в больницу Чили, отмечает издание.

Савицкого обвиняют в покушении на убийство, ему грозит до 15 лет заключения.

Российская станция "Беллинсгаузен" расположена на субантарктическом острове Ватерлоо в 15 тысячах километрах от Москвы. Основана Советской Антарктической экспедицией 22 февраля 1968 года. В феврале станция праздновала 50-летие, за это время на ней работали 1172 советских и российских полярника, отмечает официальный сайт ААНИИ. На станции построен храм Русской православной церкви и обеспечиваются трансляции российского Первого канала.