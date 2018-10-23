"Монстр и главный враг": закроют ли завод "Электроцинк"?

Власти Северной Осетии пообещали рассмотреть вопрос о закрытии завода цветной металлургии "Электроцинк" после массовых протестов во Владикавказе. Их участники требовали закрыть предприятие. После произошедшего там 21 октября пожара люди начали жаловаться на кашель и головные боли. Власти отказались ввести в республике режим ЧС, заверив население, что опасности нет.

Часть жителей Владикавказа все же решили уехать из города, на выезде образовалась огромная пробка.

После чего люди вышли на митинг у здания правительства Северной Осетии. По данным телеграм-канала "Осетия", на акцию протеста вышли 500–700 человек.

Пожар в одном из цехов завода "Электроцинк" произошел 21 октября. При тушении погиб сотрудник МЧС, еще двое пострадали. После инцидента работу завода приостановили. Как отмечает издание "Кавказ.Реалии", из-за пожара в соцсетях начали распространять сообщения с призывами уезжать из города. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров назвал эти сообщения "провокацией с целью взбудоражить народ и создать нервную обстановку среди населения" и не исключил, что "цех подожгли специально".

Мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев потребовал перенести "Электроцинк" на Урал, так как он вредит здоровью жителей.

"Вы можете посмотреть статистику официальную. Опять же Северная Осетия занимает если не первое, то одно из ведущих мест в Российской Федерации по онкозаболеваниям. Завод в первую очередь виноват в этом", – сказал Хадарцев.

Корреспондент "Кавказ.Реалий" Елизавета Чухарова рассказала, что происходит во Владикавказе после массовых выступлений:

Глава республики Вячеслав Битаров пообещал, что выйдет на следующий митинг и будет с людьми

– Сейчас во Владикавказе все относительно спокойно, то есть там нет массовых акций, люди не уезжают из города. Все ждут четверга, потому что в четверг будет заседание парламента, на котором будет решаться вопрос о проведении референдума о закрытии завода. Глава республики Вячеслав Битаров обещал, что если вопрос о референдуме не будет поддержан депутатами, то он выйдет на площадь на следующий митинг и будет с людьми. Все ждут развития ситуации.

– Как в Северной Осетии относятся к этому предприятию?

На предприятии работают 1800 человек, которые в случае закрытия останутся без работы

– Большинство жителей Владикавказа требуют закрытия завода с 2009 года, тогда даже было организовано движение "Стоп. Электроцинк". Однако у завода есть ряд защитников. Во-первых, на предприятии работают 1800 человек, которые в случае закрытия останутся без работы, без достаточно хорошей зарплаты, хорошего соцпакета и гарантий. Конечно, эти люди, их близкие, родственники вряд ли хотят закрытия завода. Кроме того, есть и те, кто говорят о пользе завода для экономики республики. Но люди будут продолжать требовать закрытия предприятия, потому что уже девять лет идет речь о закрытии завода. Завод давно стал таким "монстром", главным врагом, против которого объединяются совершенно незнакомые люди, – рассказала Елизавета Чухарова.

Депутат Госдумы от Северной Осетии Дзамболат Тедеев пообещал "Кавказ.Реалиям" поставить вопрос о закрытии производства на парламентских слушаниях. "Я лично оплатил исследование экологического состояния Владикавказа, – подчеркнул он. – Работа проведена сертифицированной лабораторией, и уже сейчас могу сказать, что Владикавказ терпит экологическую катастрофу".

Министр здравоохранения РСО-А Михаил Ратманов полагает, что причин для беспокойства нет. Мнения медиков, опрошенных корреспондентом "Кавказ.Реалий", разделились. Одни советовали пить сорбенты и покинуть Владикавказ на длительный срок. Другие же настаивали: препараты не могут повлиять на уже попавшие в кровь тяжелые металлы. И все, что владикавказцы могли вдохнуть, уже попало в их организмы ночью.

О возможных последствиях аварии на предприятии "Электроцинк" для здоровья жителей Северной Осетии говорит профессор ВШЭ, член Межрегиональной общественной организации "Общество специалистов доказательной медицины" Василий Власов:

Цинк и его соединения могут вызывать довольно тяжелые отправления

– Аварии на производстве могут быть безобидны для окружающего населения. Например, взрыв на фабрике фейерверков: если никого не убило внутри, то это только разрушенные помещения, и это не очень опасно для окружающих, – говорит эксперт. – А что касается промышленных производств, то здесь возможны самые разные последствия. Это связано с тем, что на производствах существуют очень большие объемы выпускаемой продукции и там может быть много промежуточных продуктов, которые имеют очень высокую токсичность. В частности, цинк и его соединения, будучи выброшенными в воздух, при ингаляции могут вызывать довольно тяжелые отравления. Я очень надеюсь, что выброс продуктов горения и испарения соединений цинка уже прекратился, – говорит врач.

По мнению Василия Власова, желание людей уехать из города сразу после аварии – это нормальная реакция:

Уехать из загрязненной зоны – абсолютно правильно

– Уехать из загрязненной зоны – абсолютно правильно. Как долго там будет опасно – сказать сложно. Там могут быть самые разные соединения, у нас в России, как известно, Уралвагонзавод выпускает совсем не вагоны, а какое-нибудь предприятие, которое называется "Каучук", может выпускать отравляющие вещества для боевого применения. В этом смысле мы не можем сказать, что здесь в воздухе есть только соединения цинка, там могут быть разные соединения. Что касается соединений цинка, если горение и выброс дыма завершились, то воздух становится относительно безопасным, – полагает профессор ВШЭ Василий Власов.

О том, как работа предприятия "Электроцинк" влияет на окружающую среду и здоровье людей, Радио Свобода рассказал руководитель российского отделения Гринпис Иван Блоков:

В качестве самого опасного элемента я бы назвал кадмий, который является канцерогеном

– Аварии на подобных предприятиях опасным тем, что в окружающую среду могут попасть разного рода металлы и кислоты, – напоминает эксперт. – В качестве самого опасного элемента я бы назвал кадмий, хотя это не значит, что острое отравление другими металлами невозможно. Но кадмий неприятен в первую очередь тем, что он является канцерогеном. Опасность еще и в том, что во многих регионах службы Росгидромета не могут и не производят подобного рода измерения, а службы по чрезвычайным ситуациям не всегда могут успеть поймать загрязнение, которое попадает в окружающую среду. Обычно результат загрязнений выявляются по загрязнениям почв, и с этим во Владикавказе очень большие проблемы. Превышение содержания самых различных тяжелых металлов – меди, кадмия, цинка – в почве крайне велико. По некоторым показателям оно достигает сотен раз – превышение ориентировочно допустимых концентраций. Это явно указывает на продолжающееся негативное воздействие завода, особенно с учетом данных первой половины 2017 года, что снижения концентрации загрязняющих веществ в почвах не произошло, – говорит Иван Блоков.

По данным экологов, не всегда госорганы могут зафиксировать превышение концентрации вредных выбросов – это может не получиться в силу объективных причин. Поэтому защитники природы много лет говорят о переводе подобных предприятий на новые технологии, но этого не происходит. Люди, живущие вокруг предприятия, продолжают страдать от последствий загрязнения воздуха и почвы:

Если говорить о кадмии – это онкологические заболевания разной локации

– Если говорить конкретно о кадмии – это онкологические заболевания разной локализации. Они проявятся не немедленно, а через годы, но они проявятся неуклонно. Если кадмий был выброшен, я этого не знаю точно, тогда в силу типа воздействия канцерогенных веществ обязательно наступят онкологические заболевания. Собственно, существуют два возможных воздействия – либо разовое пиковое воздействие, когда люди задыхаются, могут быть поражены разные органы, очень часто это могут быть легкие. А могут быть долгосрочные последствия. В данной ситуации наиболее противно именно то самое потенциальное долгосрочное воздействие, – уверен эксперт.

"Электроцинк" приостановит работу на 2 месяца. Это минимальный срок, который необходим для ремонтных работ, говорят власти.

Завод "Электроцинк" – одно из крупнейших предприятий цветной металлургии России, с 2003 года входит в структуру Уральской горно-металлургической компании. По данным открытых источников, завод производит цинк, свинец, кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы, полипропилен, индий. В 2007 году завод произвел свыше 35,6 тысячи тонн мягкого свинца, свыше 90,4 тысячи тонн чушкового цинка, 258,8 тонны кадмия.

К 2000-м годам производство на "Электроцинке" почти остановилось, завод был на грани банкротства. Однако в 2003 году владельцем предприятия стало ОАО "Уральская горно-металлургическая компания", производство цинка, свинца, кадмия и серной кислоты снова стало расти. Как следствие, возрос уровень вредных выбросов.

В 2009 году из-за мощного выброса окиси серы над Владикавказом повисла густая пелена. Многие горожане отметили у себя головные боли и першение в горле. Представители "Электроцинка" объяснили выброс вводом нового оборудования, а не аварийной ситуацией. Однако до конца октября на заводе случилось еще пять выбросов.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что без суда закрыть "Электроцинк" невозможно, и пообещал обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой закрыть завод.

На сайте Change.org создана адресованная Путину петиция с требованием "окончательного и бесповоротного закрытия завода "Электроцинк", ее подписали около 14 тысяч человек.