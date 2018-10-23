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ЕСПЧ обязал Россию компенсировать психиатрическую экспертизу бывшему сенатору

Алексей Мананников

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Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию за принудительную психиатрическую экспертизу бывшему члену Совета Федерации от Новосибирской области, правозащитнику Алексею Мананникову. Он получит 10 тысяч евро компенсации и 2,4 тысячи возмещения судебных расходов. Решение суда опубликовано на сайте Страсбургского суда, на него обратила внимание "Медиазона".

В 2013 году Мананников раскритиковал в своем блоге судью центрального районного суда Новосибирска Марию Шишкину, признавшую его виновным в оскорблении двух сотрудников ДПС. За эту запись против него были возбуждены два уголовных дела — о клевете на судью и неуважении к суду. У Мананникова была изъята техника, он был отправлен в больницу для прохождения принудительной медико-психиатрической экспертизы. Там он объявил голодовку.

По делу об оскорблении судьи Мананников получил штраф 150 тысяч рублей. В Верховном суде уголовное дело было переквалифицировано на оскорбление представителя власти. Правозащитник был оштрафован на 30 тысяч рублей с освобождение от уплаты штрафа из-за истечения срока давности.

ЕСПЧ признал, что Мананникова необоснованно поместили в больницу, его имущество незаконно изъяли, и было нарушено его право на свободу передвижения.

62-летний правозащитник Алексей Мананников впервые был осужден на три года в 1982 году за поддержку польского профсоюза "Солидарность". Он сотрудничал с Радио Свобода в конце 1980-х годов, в 1990 году был избран депутатом Верховного Совета России, а через три года — сенатором от Новосибирской области. В Совете Федерации он работал заместителем председателя комитета по международным делам.

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