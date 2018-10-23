ЕСПЧ обязал Россию компенсировать психиатрическую экспертизу бывшему сенатору

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию за принудительную психиатрическую экспертизу бывшему члену Совета Федерации от Новосибирской области, правозащитнику Алексею Мананникову. Он получит 10 тысяч евро компенсации и 2,4 тысячи возмещения судебных расходов. Решение суда опубликовано на сайте Страсбургского суда, на него обратила внимание "Медиазона".

В 2013 году Мананников раскритиковал в своем блоге судью центрального районного суда Новосибирска Марию Шишкину, признавшую его виновным в оскорблении двух сотрудников ДПС. За эту запись против него были возбуждены два уголовных дела — о клевете на судью и неуважении к суду. У Мананникова была изъята техника, он был отправлен в больницу для прохождения принудительной медико-психиатрической экспертизы. Там он объявил голодовку.

По делу об оскорблении судьи Мананников получил штраф 150 тысяч рублей. В Верховном суде уголовное дело было переквалифицировано на оскорбление представителя власти. Правозащитник был оштрафован на 30 тысяч рублей с освобождение от уплаты штрафа из-за истечения срока давности.

ЕСПЧ признал, что Мананникова необоснованно поместили в больницу, его имущество незаконно изъяли, и было нарушено его право на свободу передвижения.

62-летний правозащитник Алексей Мананников впервые был осужден на три года в 1982 году за поддержку польского профсоюза "Солидарность". Он сотрудничал с Радио Свобода в конце 1980-х годов, в 1990 году был избран депутатом Верховного Совета России, а через три года — сенатором от Новосибирской области. В Совете Федерации он работал заместителем председателя комитета по международным делам.