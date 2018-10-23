Военные США предостерегают граждан РФ от вмешательства в выборы

Соединенные Штаты предпринимают акции в киберпространстве, чтобы не допустить возможного российского вмешательства в предстоящие спустя две недели промежуточные выборы в Конгресс.

Как сообщает во вторник The New York Times, сотрудники киберкомандования министерства обороны США посылают потенциальным российским нарушителям сигналы о том, что их возможные действия отслеживаются и при необходимости встретят отпор. Помимо прочего, американцы предупреждают россиян об угрозах санкций за вмешательство в выборы - сообщает издание.

С кем именно связываются американские специалисты и каким образом они доставляют свои сообщения - не уточняется.

Это первая операция по предотвращению возможного вмешательства россиян в выборы в США в киберпространстве, о которой стало известно прессе.

Киберкомандование было создано в 2009 году и работает в тесной связке с Агентством национальной безопасности США.

На прошлой неделе прокуратура Соединенных Штатов выдвинула обвинения в адрес российской гражданки Елены Хусяйновой в попытках вмешательства в выборы 2018 года. Хусяйнова записала в ответ видеообращение, в котором называет себя "простым бухгалтером" и утверждает, что не знает английского языка. Она является главным бухгалтером "Федерального агентства новостей", которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Самому Пригожину и ряду сотрудников его структур ранее в США было заочно предъявлено обвинение во вмешательстве в выборы президента в 2016 году путем распространения дезинформации в социальных сетях.