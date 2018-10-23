Кремль за ограничение доли иностранцев в новостных агрегаторах

В Кремле поддерживают поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", по которым иностранцам будет запрещено владеть более чем двадцатью процентами активов новостных агрегаторов. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Безусловно, агрегаторы новостей, которые охватывают определенное количество пользователей, можно приравнивать к СМИ", — сказал он.



Для средств массовой информации аналогичные ограничения действуют с 2016-го года и, по словам Пескова, это "не вызвало каких-то существенных проблем у их владельцев".

Поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" внесли накануне депутаты из фракций ЛДПР и "Единая России" - в частности, Андрей Луговой. Авторы инициативы заявили, что новостные агрегаторы нередко распространяют ложную информацию во время значимых для страны событий, подобных трагедиям в Кемерово и Керчи. Они связывают это именно с иностранным участием.

В России агрегаторами признаются ресурсы, чья аудитория достигает более 1 миллиона пользователей в сутки. Таких всего четыре: "Яндекс.Новости", "Mail.Ru Новости", "Рамблер/Новости" и "СМИ2". Некоторые эксперты считают, что поправки в закон вносятся для давления на информационную политику именно "Яндекс.Новостей", к которой есть претензии в Кремле. Владельцем ООО "Яндекс", в состав которого входит новостной агрегатор, является голландская компания Yandex N. V.

Издание "Газета.ру" со ссылкой на источник в администрации президента России сообщает, что одним из основных мотивов ограничения доли иностранного капитала в новостных агрегаторах может быть желание приобрести долю "Яндекса". Стоимость акций компании на фоне новостей о готовящихся поправках в закон "О защите информации" упала сразу на 5%.

Пресс-секретарь "Яндекса" Илья Грабовский заявил РБК, что "если закон будет принят, совет директоров рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учетом требований законодательства".