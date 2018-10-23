Галич - наш!

Первый канал отметил 100-летие со дня рождения Александра Галича качественным документальным фильмом Елены Якович "Навсегда отстегните ремни". 20 октября показали концерт, котрый вел Владимир Познер.Песни Галича в самой разной манере исполнли Александр Градский и Андрей Макаревич, Трофим и Елена Камбурова, Александр Скляр и Валентина Бирюкова...

Многим комментаторам в этом увиделась попытка ТВ приручить гениального поэта- диссидента. В конце концов, если сталинскому агитпропу это удалось с Владимиром Маяковским, почему путинскому не национализировать и творчество Александра Галича? Деполитизировать, превратить в случаной непонятого застойной советской властью юмориста, у которого "на самом-то деле" были с режимом якобы лишь эстетические разногласия. А в "Экспресс-газете" и вовсе пишут в духе пропаганды 80-х, что Галичу хорошо жилось в СССР: писал пьесы да сценарии, и не пойми зачем уехал на Запад. В сетях рассуждают, что Галич собирался вернуться, да коварные спецслужбы его убрали.

В общем, тут уж сразу вспоминается название песни: "Марш мародеров".

Как в России отметили 100-летие со дня рождения Александра Галича? В эфире Радио Свобода обсуждают писатель Дмитрий Быков, правозащитники Владимир Буковский и Павел Литвинов, кинодокументалисты Юрий Векслер и Елена Якович.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 23 октября в 19:05