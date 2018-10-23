Sky News: найдены фрагменты тела журналиста Хашогги

Телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники утверждает, что в саду дома генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружены фрагменты тела убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Источники Sky утверждают, что тело было расчленено на несколько частей, а лицо "обезображено".

Официального подтверждения этой информации нет. Ранее турецкая пресса во вторник со ссылкой на политика Догу Перинчека сообщала, что фрагменты тела журналиста были найдены в колодце на территории резиденции консула. Эта информация также не была официально подтверждена.

Саудовская Аравия подтвердила, что 2 октября журналист, известный критическими выступлениями в адрес властей королевства, в особенности наследного принца Мухаммеда, был убит в консульстве в Стамбуле. Виновных обещают привлечь к ответственности. При этом утверждается, что смерть журналиста не была результатом спецоперации.

Иного мнения придерживается президент Турции Реджеп Эрдоган. Выступая во вторник в парламенте, он назвал убийство журналиста "политическим" и заявил, что оно было спланировано заранее. Он призвал привлечь виновных к ответственности, однако прямо не обвинил в убийстве саудовские власти.

Страны Запада, несмотря на данные Эр-Риядом объяснения, продолжают требовать расследования убийства и разъяснения всех обстоятельств случившегося. В США звучат призывы пересмотреть партнерство с Саудовской Аравией.