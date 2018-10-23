На дне Чёрного моря нашли самый древний торговый корабль

Британские ученые обнаружили в Чёрном море в 80 километрах от Болгарии неповрежденное древнегреческое торговое судно. Оно пролежало на дне более 2400 лет. Длина корабля составляет 23 метра. Обнаружить его удалось с помощью дистанционного подводного аппарата.

Уточняется, что у судна оказались неповрежденными скамейки для гребцов, мачты и рули. Исследователи из Черноморского проекта морской археологии отмечают, что корабль похож на тот, который изображен на древнегреческой вазе Siren Vase. Она хранится в Британском музее.

Учёные сообщили, что судно находится на глубине 200 метров, в бескислородной среде. Это условие позволило находке сохраниться в хорошем состоянии.