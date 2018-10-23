Прокуратура запросила шесть лет колонии для заключенного без руки

В Приволжском окружном военном суде государственное обвинение запросило шесть лет колонии для анархиста Ильи Романова, обвиняемого в призывах к терроризму.

В 2015-м Романова уже приговорили к девяти годам колонии по обвинению в незаконном обороте взрывчатки и покушении на теракт. Дело возбудили после того, как в 2013-м году у него в руках взорвалась самодельная петарда. В результате инцидента Романову ампутировали левую кисть и часть предплечья.

Новое обвинение ему предъявили после обыска палаты в больнице при мордовской исправительной колонии №22, в которой Романов отбывает наказание. Оперативники изъяли у анархиста телефон, с которого тот якобы опубликовал в фейсбуке видео с джихадистами, а также записи оккультных ритуалов с куклой вуду по имени Владимир.

При этом во время суда главный свидетель обвинения, заключенный Сергей Журавлев, который лежал в одной палате с Романовым, признался, что сотрудничал с оперативником управления ФСБ Егором Миточкиным. Романов настаивает, что дело было возбуждено в результате провокации Миточкина. Он также указал, что другой свидетель — заключенный ИК №22 Владимир Школьников — оговорил его в суде. Свою вину анархист не признает.

Адвокат Романова Олег Зайцев пояснил, что если суд согласится с прокуратурой, то по правилам сложения сроков тюремное заключение его подзащитного увеличится на четыре года.