Фильм "Смерть Сталина" номинирован как "лучшая европейская комедия"

Запрещенный в России к прокату фильм "Смерть Сталина" номинирован на премию Европейской киноакадемии как лучшая европейская комедия. Об этом говорится на сайте киноакадемии. Церемония вручения 31-й премии European Film Award состоится 15 декабря в Севилье.

Кинолента рассказывает о последних часах жизни советского диктатора Иосифа Сталина и борьбе за власть, которую вело его ближайшее окружение сразу после кончины вождя.

Премьера фильма в России состоялась 25 января 2018 года в московском кинотеатре "Пионер", несмотря на то, что Министерство культуры России отозвало ранее выданное прокатное удостоверение. Принимая решение о фактическом запрете фильма, глава Минкульта Владимир Мединский предположил, что российские зрители воспримут это кино как "оскорбительную насмешку над всем советским прошлым".

Фильм основан на французском комиксе Фабьена Нури и Тьерри Робена. В ходе подготовки к съемкам авторы съездили в Москву, побывали на даче Сталина, а также поговорили с историками и москвичами, заставшими сталинскую эпоху. Съемки кинокартины велись в Лондоне в Киеве.