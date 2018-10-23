Болтон предложил России "обеспокоиться" по поводу Китая

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Агентство ТАСС обращает внимание на то, что ранее, в ходе встреч с российскими министрами и в своих комментариях российским СМИ советник Трампа сделал несколько заявлений.

Он, в частности, подчеркнул, что Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие. "Поэтому американские санкции в этом смысле должны оказать максимальное давление на Тегеран, чтобы он изменил свое поведение", — цитирует Болтона российское агентство.

Решения о размещении ракет на территории Европы после заявления о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности не принималось, отметил американский дипломат, предложив России "обеспокоиться по поводу несоблюдения ДРСМД Китаем. Перед выходом США из ДРСМД Вашингтон намерен провести дополнительные консультации с Москвой, заверил российскую сторону советник Трампа. ТАСС приводит слова Болтона о том, что Вашингтон не использует угрозу выхода из ДРСМД для того, чтобы выторговать себе преимущества. "Я знаю, что ряд лиц спекулируют, что это своего рода тактика торга", — отметил помощник Трампа.

США готовы вести переговоры с РФ о продлении Договора СНВ (СНВ – стратегические наступательные вооружения). "Мы готовы вести переговоры, пока сейчас есть время для этого процесса. Мы понимаем российскую позицию сейчас лучше и хотим еще ее уточнить, видеть ее детали", — заявил Болтон, отметив, что в Вашингтоне пока еще нет четкой позиции по поводу нового СНВ.