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На работу Путина и его администрации выделят еще 1, 7 млрд рублей

Владимир Путин на заседании Общероссийской общественной организации "Опора России", 23 октября 2018 года

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Расходы на деятельность президента России и его администрации в 2018-м году будут увеличены на 1 миллиард 700 миллионов рублей. Из них 786 миллионов будут выделены на обеспечение мероприятий с участием Владимира Путина.

На 40 миллионов 400 тысяч рублей увеличиваются расходы на празднования 25-летия со дня принятия Конституции России. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту поправок в федеральный бюджет текущего года.

Всего с учетом поправок на деятельность Путина и его администрации в 2018-м году будет потрачено почти 12 миллиардов рублей.

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