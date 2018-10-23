Движение "За права человека" обратилось в МВД за защитой от SERB

Глава правозащитного движения "За права человека" Лев Пономарев написал письмо в московское управление МВД с просьбой оградить правозащитников от активистов прокремлевского движения SERB.

Также он заявил, что будет добиваться встречи с руководством ГУВД Москвы по этому же вопросу.

По словам Пономарева, в понедельник активисты SERB, известные по регулярным нападениям на оппозиционные пикеты, выставки и мемориал Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, в четвертый раз за месяц пришли в офис движения "За права человека" и мешали его работе. "Они снова говорили про то, что мы якобы используем помещение не для правозащитной деятельности, а для экстремистской", - рассказал Пономарев.

Глава "За права человека" также обратил внимание на то, что SERB, по его данным, курируется Центром по противодействию экстремизму в Москве. Он считает, что это дискредитирует работу МВД.

При этом Пономарев предположил, что не получит от ведомства никакого ответа.

В свою очередь, один из членов SERB Игорь Брумель заявил, что активисты продолжат приходить к правозащитникам, если так решит руководство их организации.