Встреча Путина с Трампом состоится 11 ноября в Париже

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом состоится 11 ноября в Париже. Договорённость об этом достигнута сегодня в Москве на переговорах президента России с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

По словам Болтона, "встреча будет возможна и она состоится на праздновании 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны, который будет проходить 11 ноябре этого года", сообщает "Интерфакс".

Болтон в эти минуты дает пресс-конференцию в центральном офисе "Интерфакса" после его встречи с президентом России. В ответ на опасения российской стороны о том, что выход США из договора о РСМД является угрозой миру, Болтон ответил, что такой угрозой является наличие российских ракет на европейской территории.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что на консультациях в Москве детально обсуждались вопросы по ДРСМД и решению американского президента Дональда Трампа выйти из этого договора.

Советник президента США по национальной безопасности уточнил, что вопрос о последствиях этого решения США детально не обсуждался. Решение Вашингтона связано с нарушениями, которые, как считают в администрации президента США, допущены Российской Федерацией, заявил Болтон, сообщает корреспондент Радио Свобода.