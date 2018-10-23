При аварии эскалатора в римском метро пострадали болельщики из России

При аварии эскалатора в римском метро ранены 20 человек, большинство из них — футбольные болельщики из России. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

На видео очевидцев видно, что эскалатор на станции метро "Республика" в центре города сложился под людьми. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, у него потеряна часть ноги, утверждает газета La Repubblica. Восемь человек серьезно ранены, травмы 11 человек неопасны, отмечает ANSA.

Агентство сообщает, что аварию могли спровоцировать болельщики ЦСКА, прыгавшие и танцевавшие на эскалаторе​. Однако на видео очевидцев этого не видно.

Вечером 23 октября на Олимпийском стадионе в Риме пройдет матч "Рома" — ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов.