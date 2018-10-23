Тереза Мэй попросила парламентариев "подбирать выражения"

Премьер-министр Британии Тереза Мэй призвала членов британского парламента аккуратно выбирать слова и выражения при обсуждении условий выхода страны из Евросоюза.

В редакционной колонке газеты Sunday Times появились высказывания депутатов парламента, пожелавших остаться анонимными, которые подвергли критике позиции Мэй на переговорах с ЕС.

В статье сказано, что премьер-министр зашла в "зону обстрела": "Приближается тот момент, когда ей в грудь воткнут раскаленный нож. Воткнут и повернут. Она скоро будет мертва". Также в колонке было процитировано заявление парламентария, имя которого известно только редакции газеты. Он призвал Терезу Мэй прийти на встречу с тори в парламенте со своей удавкой.

Речь в колонке шла о политической смерти, однако метафоры анонимного автора (о котором известно, что он состоит в Консервативной партии) вызвали волну осуждения.