Основателя "Партии мертвых" оштрафовали из-за акции 9 сентября

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал основателя движения "Партия мертвых", жителя Томска Максима Евстропова, за участие в митинге против пенсионной реформы, который прошел 9 сентября. Об этом сам активист сообщил редакции "Сибирь.Реалии".

Евстропова полицейские задержали одним из первых и составили протокол об организации публичного мероприятия без подачи уведомления.

Сумма штрафа составила 17 тысяч рублей. По словам активиста, в суде смягчающим обстоятельством сочли признание им вины, хотя Евстропов себя виновным не считает и признавал не вину, а только тот факт, что мероприятие состоялось.

Митинг был запланирован на площади Ленина, но за пару дней до этого там прорвало трубу и площадь огородили, в день акции полиция никого туда не пускала. Пришедшие на митинг толпились у выхода из метро перед Финляндским вокзалом, там же полицейские начали их задерживать. ​

"При этом мероприятие оставалось согласованным, ведь никакой юридической процедуры отзыва согласования просто не существует", – отметил активист. На акцию Евстропов вышел с плакатом "Жизнь трудна, но, к счастью, коротка". Он отметил, что это уже не первая акция против пенсионной реформы с участием "Партии мертвых".

9 сентября, в единый день голосования, сторонники Алексея Навального провели всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. По всей стране задержали более тысячи человек. В Петербурге полиция активно применяла силу к участникам акций, журналистам и прохожим.