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Трамп бьет рекорды по сбору средств на свое переизбрание в 2020 году

Президент США Дональд Трамп

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Согласно официальным данным, за последние три месяца президент США Дональд Трамп собрал более 18 миллионов долларов на свою будущую предвыборную кампанию.

Следующая президентская гонка состоится лишь через два с лишним года, но уже сегодня в казне Трампа накопилась беспрецедентная сумма в 106 миллионов долларов. В начале 2011 года, то есть меньше чем за два года до перевыборов, у избирательного штаба Барака Обамы было в 26 с половиной раз меньше средств, чем у Трампа, у Джорджа Буша – младшего – в 32 раза меньше.

Одна из причин, которая удерживала Обаму и Буша от чрезмерно энергичного сбора средств на перевыборы, как считают комментаторы, заключалась в нежелании лишать потенциальных пожертвований однопартийцев, баллотировавшихся в губернаторы либо в нижнюю или верхнюю палаты Конгресса.

Другая причина – стремление продемонстрировать нации, что своим главным приоритетом они считают решение задач внутренней и внешней политики, а не переизбрание на второй срок.

Дональд Трамп объявил о намерении переизбираться 21 января 2017 года, в тот же день, когда он был приведен к присяге как 45-й президент Соединенных Штатов.

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